Долги краснодарского "Динамо" по зарплате составляют 275 миллионов рублей

Задолженность краснодарского "Динамо" только по зарплате составляет 275 миллионов рублей, заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на встрече с командой.

Во вторник Алексеенко и министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова провели встречу с игроками, тренерским штабом и руководством мужской и женской команд краснодарского "Динамо" по поводу семимесячной задолженности по зарплате. Алексеенко во время встречи заявил, что к 10 февраля один из спонсоров "Динамо" "Черномортранснефть" переведет транш в размере 70 миллионов рублей, а основной спонсор клуба "Роснефть" в среду сообщит сроки выплаты средств.

– Общие задолженности клуба только по заработной плате – 275 миллионов, – приводит "Р-Спорт" слова Алексеенко. – Получается, транш от "Черномортранснефть" составляет только четвертую часть от этого. Никаких обязательств у администрации Краснодарского края перед клубом нет. Компания "Роснефть" напрямую перечисляет финансовые средства на расчетный счет клуба. Соглашение (с "Роснефтью") действует до конца 2017 года.