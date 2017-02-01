Долги краснодарского "Динамо" по зарплате составляют 275 миллионов рублей

Задолженность краснодарского "Динамо" только по зарплате составляет 275 миллионов рублей, заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на встрече с командой.
Во вторник Алексеенко и министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова провели встречу с игроками, тренерским штабом и руководством мужской и женской команд краснодарского "Динамо" по поводу семимесячной задолженности по зарплате. Алексеенко во время встречи заявил, что к 10 февраля один из спонсоров "Динамо" "Черномортранснефть" переведет транш в размере 70 миллионов рублей, а основной спонсор клуба "Роснефть" в среду сообщит сроки выплаты средств.
– Общие задолженности клуба только по заработной плате – 275 миллионов, – приводит "Р-Спорт" слова Алексеенко. – Получается, транш от "Черномортранснефть" составляет только четвертую часть от этого. Никаких обязательств у администрации Краснодарского края перед клубом нет. Компания "Роснефть" напрямую перечисляет финансовые средства на расчетный счет клуба. Соглашение (с "Роснефтью") действует до конца 2017 года.
AVL_veteran
Это, конечно, не футболёры, но все равно внушает ...
10:43 1 февраля
AVL_veteran
275 млн. (только з/п) на 2 команды на 7 месяцев - это бюджет около 20 млн на команду в месяц. Штат такой команды - около 20 человек, наверное? Т.е. в среднем - и лидеры, и тренеры, и массажисты, и администраторы - по 1 млн.в месяц зарплаты. Так?
10:42 1 февраля
Доктор-Ч
Нужно жить по средствам,а не по запросам.
09:14 1 февраля