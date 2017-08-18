Дмитрий Волков: "Трансфер Неймара был для меня шоком"

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков в интервью "СЭ" отметил, что переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро поверг его в шок. По его словам, в волейболе такие трансферы невозможны.

- Для вас, как фаната "МЮ" и "Реала", риторический вопрос: "Месси или Роналду", - не стоит?

- Вообще нет! Месси - это безусловный талантище. А Роналду - трудоголик, который всю жизнь впахивал. И делает это до сих пор. Читал, что он может до 3 часов ночи после игры делать процедуры, восстанавливаться. Если чувствует необходимость - идет в качалку после матча. Месси - дано, а Роналду сам себя делает.

- 222 миллиона евро за Неймара - это безумие?

- Конечно. Для меня это было шоком. До последнего не верил, что этот переход случится. Что теперь будет с футболом - непонятно. Но уже сейчас готовы отдавать космические деньги - в районе 50 млн евро - за средних футболистов. Какие цифры тогда будут через 10 лет?

- В каких диапазонах самые дорогие трансферы в волейболе?

- Выкупить контракт, думаю, обойдется миллионов в 50. Рублей. Но у нас перекупать вообще не принято. Такое очень редко бывает. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Дмитрия Волкова