05:56 | ВОЛЕЙБОЛ

Дмитрий Волков: "Изначально я был за Оксимирона, но по баттлу мне больше понравился Гнойный"

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков в интервью "СЭ" отметил, что в курсе одного из самых обсуждаемых событий последней недели - баттла Оксимирона и Гнойного. Ролик на YouTube с их участием набрал уже более 16 миллионов просмотров.

- Вопрос в лоб: Гнойный или Оксимирон? 

- Изначально я был за Оксимирона, но по баттлу мне больше понравился Гнойный.

- Кто-то из сборной мог бы забаттлить?

- Вряд ли. Мы тут все культурные.

- По поводу баттлов есть диаметральные точки зрения. Первая - это круто, зажигательно и талантливо. Вторая: деградация, ужас и то, что показывать нельзя.

- Мне, как молодому, это движение очень нравится. Большинству из моего окружения - тоже. Просто кайфуем. Я вот задумывался: "А смог бы я"? И пониманию, что ничего похожего и близко не получилось бы. Чтобы так выступать нужен сумасшедший талант.

- Маты, которые слышит вся Россия, не смущают?

- А кто из нас в жизни обходится без мата? Таких немного. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Дмитрия Волкова

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