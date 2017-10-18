Директор "Прикамья" Владимир Путин попросил Президента России спасти клуб

Директор "Прикамья" Владимир Путин обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи клубу. Клуб ранее был вынужден сняться с Кубка России, а также не явился на два выездных матча, за что ему были присуждены поражения.

- "Прикамье" почти тридцать лет достойно представляет Пермский край в высших эшелонах российского волейбола, одного из самых массовых и популярных видов спорта. Почти 30 тысяч жителей Прикамья и более 200 команд участвуют в волейбольных соревнованиях региона. Еще больше тех, кто болеет за команду, ставшую частью их жизни и предметом гордости своей малой родиной.

Однако, несмотря на достижения, "Прикамье" - бронзовый призер последнего чемпионата среди команд Высшей лиги "А" - в апреле из-за отсутствия средств не смог принять участие в переигровочном турнире за выход в Суперлигу, а в августе, по этой же причине, в Кубке России.

Решить проблему спонсоров на местном уровне не удается. А так как бюджетных средств выделяется "Прикамью" сравнительно немного (18 миллионов рублей на год), то наличие спонсоров становится для клуба жизненно важным фактором.

Если "Прикамье" закроется, может пострадать весь пермский волейбол. Болельщики лишатся зрелищ. У детей снизится интерес к занятиям. Тренеры будут вынуждены отправлять перспективных воспитанников в другие команды, увеличивая миграцию из региона талантливых ребят.

Направляя данное письмо Вам, надеюсь на понимание и возможное оказание помощи в решении нашей проблемы. - написал с своем письме Президенту РФ Путин, которое опубликовано на официальном сайте клуба.