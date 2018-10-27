"Белогорье" обыграло "Ярославич", "Зенит-Казань" выиграл у "Кузбасса"

Результаты матчей третьего тура мужской Суперлиги.

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3-й тур

"Газпром-Югра" (Сургут) - НОВА (Новокуйбышевск) - 0:3 (18:25, 17:25, 21:25)

"Енисей" (Красноярск) - "Локомотив" (Новосибирск) - 1:3 (20:25, 20:25, 25:19, 19:25)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 3:0 (30:28, 25:14, 25:23)

"Ярославич" (Ярославль) - "Белогорье" (Белгород) - 1:3 (25:27, 24:26, 27:25, 20:25)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:1 (25:19, 27:25, 20:25, 25:16)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Урал" (Уфа) - 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:20, 15:11)

Лидируют в турнирной таблице с одинаковыми показателями "Белогорье" и "Факел".

Турнирная таблица - здесь.