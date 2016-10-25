Андрей Секретарев: "Целью перестановок в "Динамо" является усиление тренерского штаба"

Спортивный директор "Динамо" Андрей Секретарев рассказал, что перестановки в тренерском штабе, в результате которых его вновь возглавил экс-главный тренер женской сборной России Юрий Маричев, направлены на его усиление. При этом бывший главный тренер москвичей Олег Антонов продолжит работу в клубе в должности старшего тренера.

– Руководством принято решение о переводе Олега Викторовича Антонова на должность старшего тренера команды и назначении главным тренером Маричева Юрия Николаевича, – цитирует "Р-Спорт" Секретарева. – До Олимпийских игр в Рио, а именно с 2013 по 2015 год, эти два специалиста работали вместе и при этом давали качественную совместную работу. Поэтому цель данных кадровых перестановок только усилить тренерский штаб.