Алексей Вербов: "Зениту" помогли характер и сила воли"

Волейболист "Зенита" Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды над "Кучиной-Лубе" в финале Лиги чемпионов. "Зенит" выиграл со счетом 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).

– Характер, сила воли нам помогли, - цитирует ТАСС Вербова. - Мы в кругу всегда кричим слово "мощь", а сегодня мы получили энергию еще и от трибун. Давно в Казани не было такого ажиотажа и праздника волейбола, чувствовали, что мы не можем подвести столько зрителей. Зал помог нам переломить и вытащить эту игру, когда внутри уже появлялись сомнения.