05:14 | ВОЛЕЙБОЛ

Алексей Вербов: "Мое видение волейбола во многом совпадает с видением Алекно"

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Либеро и играющий тренер "Зенита" Алексей Вербов отметил, что наставник команды Владимир Алекно периодически доверяет ему проводить тренировки команды. 34-летний игрок вошел в тренерский штаб казанцев с лета этого года.

- Как вы с Владимиром Алекно вообще пришли к вашему нынешнему статусу?

- Мы с ним не один час провели в разговорах о тренерском ремесле. И в какой-то момент сошлись на том, что будет неплохо, если я буду учиться, одновременно принося "Зениту" пользу на площадке. Почему нет? Тем более, мое видение волейбола во многом совпадает с видением Романыча. Возможно, кстати, и поэтому он может доверить мне руководство командой в отдельные дни. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Вербова

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