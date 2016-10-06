Алексей Вербов: "Хотел закончить карьеру в прошлом году. Остановила Олимпиада"

Либеро и играющий тренер "Зенита" Алексей Вербов подчеркнул, что планировал закончить карьеру в 2015 году и остался в спорте ради Олимпиады. После Игр-2016 Вербов вошел в тренерский штаб клуба.

- Я был готов закончить карьеру еще в прошлом году. Остановили Олимпийские игры, - сказал Вербов. - Но сейчас тренерство для меня более интересно. Оно захватывает, у меня много мыслей, которые хочется попробовать реализовать. Плюс я чувствую, сколько новой информации получаю. Будучи игроком, получать новые знания мне уже сложно. Видимо, в этом плане мой рост остановился. Поэтому и нужно поменять род деятельности. (Владимир ИВАНОВ)

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