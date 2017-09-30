Александр Жуков: "Россиянки выступили неудачно, но у нас хорошая команда"

Глава ОКР Александр Жуков назвал выступление женской сборной России на чемпионате Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии, неудачным. Накануне россиянки уступили Турции (0:3) в 1/4 финала европейского первенства.

- Да, вчера выступили неудачно, но у нас хорошая команда, новый тренер, - цитирует ТАСС Жукова. - Есть время подготовиться к чемпионату мира и Олимпийским играм. Тренера назначили прямо перед турниром? Не могу прокомментировать, это дело федерации.

Напомним, в двух предыдущих чемпионатах Европы россиянки стали победительницами (2013, 2015).