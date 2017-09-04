Александр Жуков: "Болельщики увидели бескомпромиссную игру. Тем ценнее успех сборной России"

Глава ОКР Александр Жуков отметил, что сборная Германии в финале чемпионата Европы до последнего розыгрыша боролась с Россией. По его мнению, успех российских волейболистов особенно важен, учитывая, что до этого национальная команда всего один раз выигрыла турнир.

Напомним, финал чемпионата Европы завершился победой сборной России со счетом 3-2.

- От всей души хотел бы поздравить сборную России по волейболу с отличным выступлением на чемпионате Европы, - цитирует официальный сайт ОКР Жукова. - В решающем матче была настоящая финальная битва, в которой соперники боролись за победу до последнего розыгрыша, а болельщики увидели очень интересную, бескомпромиссную игру. Тем ценнее успех наших ребят. Сейчас создается команда с прицелом на следующие Олимпийские летние игры. Для формирования не только тактических вариантов, но и, прежде всего, хорошего микроклимата в коллективе, уверенности в своих силах, нынешнее золото – исключительно важный результат. Особенно с учетом того, что чемпионаты Европы для российской сборной – непростой турнир, всего один раз до этого мы занимали первое место. Очень рад за команду - за всех игроков, тренерский штаб и специалистов!

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