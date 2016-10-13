Александр Яременко: "После Нового года у Мусэрского обнаружили герпес"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), курирующий мужские команды, Александр Яременко в интервью "СЭ" заявил, что отсутствие желание играть за сборную стало причиной невызова Дмитрия Мусэрского на Олимпиаду в Рио. Также он рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследовали блокирующего на протяжении предшествующих месяцев.

– Но все равно планировалось, что Дмитрий попадет в олимпийский состав?

– Да, хотя сомнения были. Ведь Мусэрский долгое время не показывал той игры, которой от него ждали. А после полученной в Лиге чемпионов травмы тренировался в щадящем режиме. Опасения подтвердились, когда в ходе медобследования у него была выявлена редкая разновидность вируса герпеса. Заразился он как раз в Новый год. Болезнь перешла в хроническую форму. ФМБА запретило ему выполнять физическую нагрузку. Пришлось принимать таблетки, проходить лечение. Постепенно Дмитрий начал набираться форму, сбросил 6 лишних килограмм. Несмотря на минимальное количество тренировок, сыграл на Мировой лиге в Калининграде. Да, много ошибался, но все понимали, что он пропустил 3,5 месяца.

– Потом что-то опять пошло не так?

– Возникла проблема с коленом. Затем одно прошло, но заболело другое. Теперь представьте ситуацию. Самолет улетает в Рио 28-го июля. На момент 23-го Мусэрский даже ни разу не прыгнул на тренировке. Он приходил в зал, строился с командой, а затем шел плавать и заниматься фитнесом. При этом до последнего рассматривались самые разные варианты. Вплоть до того, чтобы повезти в Бразилию 13-14 игроков и уже перед открытием принять окончательное решение. Но такой вариант отпал, поскольку было непонятно, выступят ли вообще российские спортсмены в Рио. А Дмитрий огромного желания попасть в состав не проявлял. В отличие от того же Волкова, который весь свой режим подчинил возможности попасть в команду. Ведь изначально в фаворитах был Гуцалюк. Итоговое решение, кстати, еще раз подчеркивает клубную беспристрастность Алекно. (Владимир ИВАНОВ)