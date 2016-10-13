Александр Яременко: "Мусэрский вернется в сборную? Все зависит от него"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), курирующий мужские команды, Александр Яременко в интервью "СЭ" отметил, что почти все ветераны сборной посчитали бессмысленным пытаться убедить Дмитрия Мусэрского все же поехать на Олимпиаду-2016. При этом он подчеркнул, что в федерации никто не ставит крест на блокирующем.

– В чем выражалось отсутствие желания у Мусэрского?

– Ему надо было рвать и метать, доказывать, что он может и хочет, а Дмитрий до последнего отказывался даже прыгать. Но как тогда проверить, выдержит ли нога нагрузку или нет? А когда Алекно поставил его на подачу, и тот три из четырех подал в сетку – Владимир Романович отправил его домой. Вежливо, без криков. Мусэрский сказал: "Хорошо". Развернулся, и уже через 40 минут сидел в машине.

– Шипулин говорил, что Тетюхин звонил ему в ночь, когда Мусэрского отправляли домой.

– Еще он сказал, что не успел после этого ни с кем связаться. Это неправда. Мы общались. А в день принятия решения я видел в Новогорске Тетюхина. Сергей подошел, и спросил: "Может еще раз попробовать Мусэрского? Вроде, он хочет". Больше того, Тетюхин, Вербов и Гранкин попросили дать еще один шанс – хотели поговорить с ним.

– И?

– Они не сделали этого. Двое из трех сказали, что это бесполезно. Сергей же, как человек из Белгорода, своим звонком, наверное, предпринял последнюю попытку.

– Мусэрский еще может сыграть в сборной?

– Да все же от него зависит. От сильного игрока никто никогда отказываться не будет. (Владимир ИВАНОВ)