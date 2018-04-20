Александр Климкин: "Питерский "Зенит" играл чересчур спокойно"

Главный тренер петербургского "Зенита" Александр Климкин заявил, что его команда сделала много ошибок в первом мачте финальной серии чемпионата России с одноименным клубом из Казани (0:3). Специалист добавил, что его подопечные играли чересчур спокойно.

– Мы не показали ту игру, которую можем, – цитирует официальный сайт казанского казанского клуба Климкина. – Мы не справились со своей подачей. Но самое важное – не доработали в простых доигровках и на страховке своих нападающих. Было много своих ошибок. Мне показалось, что ребята играли чересчур спокойно. Сейчас пообщаемся и завтра все должно быть немного по-другому.

Остановить можно даже Леона, который реализовал 68 процентов атак. Сдержать можно всех, если хотя бы смягчать блоком. И если хорошо работать в защите. В матче регулярного чемпионата у нас это получилось. Тогда мы были хорошо настроены, блоком и защитой помогли себе выиграть. Высота атаки у Леона очень большая, что пока не могу сказать про наших нападающих.

Казанский "Зенит" ведет в финальной серии до трех побед против "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 1-0.