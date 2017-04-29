Алексадр Перепелкин: "Замена связки внесла перелом в игру московского "Динамо"

Cтарший тренер казанского "Динамо" Александр Перепелкин подчеркнул, что выход на замену связующей московского "Динамо" Веры Ветровой внес перелом в ход третьего матча финала чемпионата России. Казанское "Динамо" проиграло третий матч финала чемпионата России одноклубницам из Москвы со счетом 2-3, ведя после двух партий.

– У московского "Динамо" хорошо вышла Вера Ветрова, – приводит "Р-Спорт" слова Перепелкина. – Замена связующей сыграла свою роль. Это очень сильно повлияло на игру. Наташа Гончарова показала более уверенную игру, чем в Москве или в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Свежая кровь помогла "Динамо" вдохнуть, потому что именно замена связки стала переломным моментом игры.

В концовке соперницы хорошо, и мы хорошо играли. Это было видно, что мяч туда – мяч сюда, где-то нам не хватило. Москвички играли на более позитивных эмоциях, потому что они догоняли, а потом вели. "Динамо" (Москва) отлично сыграло, и эта не та команда, которая из пяти последних игр проиграет четыре. Такое случается редко, хотя шанс у нас был.

С обеих сторон было много невынужденных ошибок. Даже в двух первых партиях, которые мы выиграли. Возможно, сказался перерыв в 10 дней и их усталость после Лиги чемпионов. Пока они к залу привыкали, но и на нас перерыв сказался.