Алекно работал на Олимпиаде без контракта

– На сегодняшний день Маричев – главный тренер женской сборной?
– Его контракт истек.
– А у Владимира Алекно?
– У него вообще его не было.
– В смысле?
– У нас была договоренность, что он работает до конца Олимпиады. Но никакие бумаги мы не подписывали.
– Просто пожали друг другу руки – и он приступил к работе?
– Да.
– Но Алекно получает что-то за свою работу в сборной?
– Премиальные. И только за выигранные места.
– Выходит, за эту Олимпиаду он не получит ничего?
– Нет. Такая же структура у ребят и девчонок. Призовые в сборной они получают только за места на пьедестале.
– Вот футболисты удивятся, когда прочитают.
– У всех свои приоритеты. Но я считаю, что в видах спорта, где медали близки и реальны, нужно максимально стимулировать их завоевание. (Владимир ИВАНОВ)
Полную версию интервью Станислава Шевченко -
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ma.va91
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10:02