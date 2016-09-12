Алекно работал на Олимпиаде без контракта

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко дал откровенное интервью "СЭ", в котором затронул вопрос тренеров национальных сборных.

– На сегодняшний день Маричев – главный тренер женской сборной?

– Его контракт истек.

– А у Владимира Алекно?

– У него вообще его не было.

– В смысле?

– У нас была договоренность, что он работает до конца Олимпиады. Но никакие бумаги мы не подписывали.

– Просто пожали друг другу руки – и он приступил к работе?

– Да.

– Но Алекно получает что-то за свою работу в сборной?

– Премиальные. И только за выигранные места.

– Выходит, за эту Олимпиаду он не получит ничего?

– Нет. Такая же структура у ребят и девчонок. Призовые в сборной они получают только за места на пьедестале.

– Вот футболисты удивятся, когда прочитают.

– У всех свои приоритеты. Но я считаю, что в видах спорта, где медали близки и реальны, нужно максимально стимулировать их завоевание. (Владимир ИВАНОВ)

Полную версию интервью Станислава Шевченко -

читайте в "СЭ" в ближайшее время