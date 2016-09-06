Алекно и Гамова приглашены в Польшу на матчи звезд

Главный тренер казанского "Зенита" и сборной России Владимир Алекно, а также бывшая диагональная национальной команды Екатерина Гамова приглашены в Польшу для участия в матчах звезд волейбола, сообщает пресс-служба клуба. Гамова 9 сентября в Гдыне примет участие в матче между легендами польского и мирового волейбола. В составе команды мира, помимо россиянки, сыграют итальянцы Андреа Анастази, Андреа Гардини, Андреа Джани, Андреа Дзордзи, братья Никола и Владимир Грбичи, болгарин Владимир Николов и француз Стефан Антига, а капитаном будет бразилец Жиба. В составе легенд польского волейбола на площадку выйдут Лукаш Каджевич, братья Анджей и Кшиштоф Стельмах, волейболистка Малгоржата Глинка и многие другие, а капитаном команды будет либеро Кшиштоф Игнащак.

Через два дняв Катовице состоится матч между сборной Польши и сборной мира, который станет прощальным для польского связующего Павла Загумны. Сборную мира возглавит Алекно, также в его команде будут игроки "Зенита" Теодор Салпаров и Вильфредо Леон, который также может дебютировать в составе польской сборной. В сборную мира был приглашен доигровщик казанцев Мэттью Андерсон, но приехать на звездный уикенд он не сможет.