"Ак Барс" поздравил "Зенит-Казань" с победой в финале Лиги чемпионов

"Ак Барс" в Твиттере поздравил "Зенит-Казань" с победой в финале Лиги чемпионов. Волейбольный клуб из столицы Татарстана дома обыграл итальянскую команду "Лубе Чивитанова" (3:2).

"Зенит-Казань" стал победителем волейбольной Лиги чемпионов! Наши искренние поздравления!", – говорится в поздравлении "Ак Барса".

Отметим, что хоккейный клуб из Казани 22 апреля стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в ЦСКА (счет в серии – 4-1).