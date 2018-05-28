Россиянки ниже Турции и Сербии в таблице Лиги Наций

Женская сборная России после шести матчей занимает шестое место в турнирной таблице предварительного раунда Лиги Наций, набрав 12 очков. На первом месте – команда из США.
Турнирная таблица на 28 мая:
1. США – 5 побед – 1 поражение (16 очков).
2. Бразилия – 5-1 (15).
3. Сербия – 5-1 (15).
4. Турция – 5-1 (14).
5. Голландия – 5-1 (14).
6. Россия – 4-2 (12).
7. Корея – 4-2 (11).
8. Китай – 3-3 (10).
9. Италия – 3-3 (8).
10. Бельгия – 2-4 (6).
11. Япония – 2-4 (6).
12. Таиланд – 2-4 (5).
13. Дою Республика – 1-5 (5).
14. Польша 1-5 (4).
15. Германия – 1-5 (3).
16. Аргентина – 0-6 (0).
Ближайший матч сборной Росии состоится против команды из Сербии 28 мая, начало – в 21.00 по московскому времени.