Россиянки ниже Турции и Сербии в таблице Лиги Наций

Женская сборная России после шести матчей занимает шестое место в турнирной таблице предварительного раунда Лиги Наций, набрав 12 очков. На первом месте – команда из США.

Турнирная таблица на 28 мая:

1. США – 5 побед – 1 поражение (16 очков).

2. Бразилия – 5-1 (15).

3. Сербия – 5-1 (15).

4. Турция – 5-1 (14).

5. Голландия – 5-1 (14).

6. Россия – 4-2 (12).

7. Корея – 4-2 (11).

8. Китай – 3-3 (10).

9. Италия – 3-3 (8).

10. Бельгия – 2-4 (6).

11. Япония – 2-4 (6).

12. Таиланд – 2-4 (5).

13. Дою Республика – 1-5 (5).

14. Польша 1-5 (4).

15. Германия – 1-5 (3).

16. Аргентина – 0-6 (0).

Ближайший матч сборной Росии состоится против команды из Сербии​ 28 мая, начало – в 21.00 по московскому времени.