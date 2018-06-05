12:24 | Волейбол — Лига наций / Женщины

Россия в трех сетах проиграла США в Лиге наций

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Женская сборная России потерпела поражение от США в матче Лиги наций (0-3). Это поражение стало четвертым для команды Вадима Панкова в рамках этого турнира.

После 10 матчей американки продолжают возглавлять турнирную таблицу. Россиянки располагаются на шестой позиции.

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

РОССИЯ - США - 0:3 (14:25, 18:25, 18:25)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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alexway.67

Женскую сборную России по волейболу превратили в унылое г....но

14:16

Спартак самый титулованный!!!

Читалось)) На классе!)) Умнички, Американочки!))------------------------------мужеподобные бабы обожравшиеся допингом твои американочки.

13:54

Спринт

Практических шансов попасть в "Финал шести" у сборной России нет. Как и нет конкурентоспособной команды на уровне ведущих команд Мира. На ЧМ в сентябре это уровень вылета в 1/4 финала. Слабый уровень женского чемпионата России сказывается самым негативным образом. И абсолютно нет молодых перспективных волейболисток.

12:48

rusfed 2.0

Скорости американок - просто космические. Скорость становится главным компонентом, в котором уступают не только наши девушки, но и парни. Очень медлительный у нас волейбол. Кирая нужно бы к себе заманить.

12:48

spyhanter

Просто нет слов - нас перепрыгали, перебегали, переиграли и далеко не самым основным составом.Похоже и Панков про быструю игру только что узнал.. Смотришь на Ефимову и Адамс - это ж небо и земля. Непонятно для чего Зиничев взял Ефимову в Динамо? Панков явно перемудрил с либеро -что блатная Курносова, что Кутюкова - всё ноль. По большому счёту кого из этого состава можно взять- Воронкова,Романова, Парубец... и пипец. А кем усилить - Гончарова, Самойленко, Фетисова, Старцева... Как ни крути с трудом один состав. Против двух равноценных американских, трёх китайских.

12:43

Bee

Безнадега полная.

12:32

Читалось))

На классе!)) Умнички, Американочки!))

12:28

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