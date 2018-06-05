Россия в трех сетах проиграла США в Лиге наций

Женская сборная России потерпела поражение от США в матче Лиги наций (0-3). Это поражение стало четвертым для команды Вадима Панкова в рамках этого турнира.
После 10 матчей американки продолжают возглавлять турнирную таблицу. Россиянки располагаются на шестой позиции.
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
РОССИЯ - США - 0:3 (14:25, 18:25, 18:25)
alexway.67
Женскую сборную России по волейболу превратили в унылое г....но
14:16
Спартак самый титулованный!!!
Читалось)) На классе!)) Умнички, Американочки!))------------------------------мужеподобные бабы обожравшиеся допингом твои американочки.
13:54
Спринт
Практических шансов попасть в "Финал шести" у сборной России нет. Как и нет конкурентоспособной команды на уровне ведущих команд Мира. На ЧМ в сентябре это уровень вылета в 1/4 финала. Слабый уровень женского чемпионата России сказывается самым негативным образом. И абсолютно нет молодых перспективных волейболисток.
12:48
rusfed 2.0
Скорости американок - просто космические. Скорость становится главным компонентом, в котором уступают не только наши девушки, но и парни. Очень медлительный у нас волейбол. Кирая нужно бы к себе заманить.
12:48
spyhanter
Просто нет слов - нас перепрыгали, перебегали, переиграли и далеко не самым основным составом.Похоже и Панков про быструю игру только что узнал.. Смотришь на Ефимову и Адамс - это ж небо и земля. Непонятно для чего Зиничев взял Ефимову в Динамо? Панков явно перемудрил с либеро -что блатная Курносова, что Кутюкова - всё ноль. По большому счёту кого из этого состава можно взять- Воронкова,Романова, Парубец... и пипец. А кем усилить - Гончарова, Самойленко, Фетисова, Старцева... Как ни крути с трудом один состав. Против двух равноценных американских, трёх китайских.
12:43
Bee
Безнадега полная.
12:32
Читалось))
На классе!)) Умнички, Американочки!))
12:28