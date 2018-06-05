Россия в трех сетах проиграла США в Лиге наций

Женская сборная России потерпела поражение от США в матче Лиги наций (0-3). Это поражение стало четвертым для команды Вадима Панкова в рамках этого турнира.

После 10 матчей американки продолжают возглавлять турнирную таблицу. Россиянки располагаются на шестой позиции.

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

РОССИЯ - США - 0:3 (14:25, 18:25, 18:25)