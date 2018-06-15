Италия обыграла Бразилию, Аргентина уступила Сербии

Сборная Аргентины проиграла Сербии в предварительном раунде Лиги наций (0:3). В других встречах Доминиканская Республика взяла верх над Польшей (3:1), Италия переиграла Бразилию (3:2), а Голландия одолела Германию (3:1).
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Аргентина – Сербия – 0:3 (27:29, 13:25, 16:25)
Бельгия – Таиланд – 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:21)
Китай – Турция – 1:3 (26:28, 21:25, 25:20, 20:25)
Италия – Бразилия – 3:2 (22:25, 25:20, 17:25, 25:19, 15:12)
Польша – Доминиканская Республика – 1:3 (18:25, 25:16, 21:25, 20:25)
Германия – Голландия – 1:3 (21:25, 16:25, 26:24, 19:25)
- Сборная Аргентины (Волейбол)
- Сборная Германии (Волейбол)
- Сборная Италии (Волейбол)
- сборная Бразилии (Волейбол)
- Сборная Сербии (Волейбол)
- Сборная Польши (Волейбол)
- Сборная Голландии (Волейбол)