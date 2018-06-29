Бразилия в полуфинале Лиги наций сыграет с Турцией, Китай - с США

Женская сборная Китая в своем втором матче "Финала шести" Лиги наций проиграла команде Бразилии со счетом 0:3.

Для китаянок, которые являются олимпийскими чемпионками 2016 года, это первое поражение в финальном раунде турнира.

Бразилия одержала вторую победу и заняла первое место в группе A. В полуфинале она сыграет с командой Турции. Китай встретится с США. Матчи пройдут 30 июня.

Лига наций

Женщины

Группа A

Китай – Бразилия – 0:3 (20:25, 22:25, 22:25)

Группа B

США – Сербия – 3:0 (29:27, 25:22, 25:19)