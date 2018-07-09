Волков и Мусэрский вошли в символическую сборную Лиги наций

Волейболисты сборной России доигровщик Дмитрий Волков и блокирующий Дмитрий Мусэрский вошли в символическую сборную "Финала шести" Лиги наций. Команда в воскресенье стала победителем дебютного турнира, обыграв Францию (3:0).

В символическую сборную вошли: связующий – Бенжамин Тоньютти (Франция); диагональный Мэттью Андерсон (США); доигровщики – Тэйлор Сандер (США) и Дмитрий Волков; блокирующие – Дмитрий Мусэрский и Кевин Ле Ру (Франция); либеро – Женя Гребенников (Франция).

Российский диагональный Максим Михайлов стал самым ценным игроком (MVP).