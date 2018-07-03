Сборная России назвала состав на "Финал шести" Лиги наций

Сборная России огласила окончательную заявку на финальный этап Лиги наций. Россияне в "Финале шести" сыграют в группе с Польшей (4 июля, начало - в 19.00 по московскому времени) и США (6 июля, 19.00). В другой группе встретятся Бразилия, Сербия и хозяева "Финала шести" Франция.

Состав сборной России: связующие - Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Дмитрий Ковалев ("Урал"); диагональные - Максим Михайлов ("Зенит-Казань"), Виктор Полетаев ("Кузбасс"), Романас Шкулявичус ("Нова"); блокирующие - Илья Власов ("Факел"), Артем Вольвич ("Зенит-Казань"), Дмитрий Мусэрский ("Белогорье"), Игорь Филиппов ("Урал"); доигровщики - Дмитрий Волков ("Факел"), Антон Карпухов ("Кузбасс"), Егор Клюка ("Факел"); либеро - Алексей Кабешов ("Урал"), Александр Соколов ("Ярославич").

В полуфинал выйдут по две лучшие команды в группах. Полуфинальные матчи пройдут 7 июля, финал и матч за третье место - 8 июля.