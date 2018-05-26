Россия в трех сетах проиграла Польше во втором матче Лиги наций

Мужская сборная России проиграла Польше во втором матче группового турнира Лиги наций - 0:3. Накануне россияне также в трех сетах переиграли Канаду. 27 мая им предстоит встреча с Кореей.
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Польша - РОССИЯ - 3:0 (25:15, 25:23, 25:23)
barbos-68
Поляки вообще никакущие!-- наши играли впятером,от Клюки больше вреда,чем пользы,со связующим уровня первенства района,с пустым Власовым,нулёвыми доигровщиками и то за две партии могли зацепиться.
19:52
загадочный лысый ассятин
Вооооооооооооттттт.............. Теперь результат соответствует уровню. А то обыграли, мля, канаду!!!! В хоккей бы так играли. А в ""летящем мяче"" СВОЙ статус кажут --- в первой десятке, после основных мировых грандов!!
19:33
fanat2017
Команда чмошников,совсем не хотели играть пи...ы!!!
19:16
sergey.v1968
Не только Власов, но и клюка-рука-крюка... Печальная пародия на сборную. распиаренный коббзарь, даже опой пытающийся найти переростка, который вот тут был на месте - первый парень. короче, смотреть это убожество - "удовольствие не для слабонервных".
19:16
nailsh78
5 потерь подач своих подряд в концовке 3 сета. Это не пушечный риск , а потеря говно-подач.
19:09
duha1_1_1
Власов-это дно, это днище российского волейбола, это ноль, это минус. Ни принять, ни подать, ни добить- он ничего не умеет. Простейшие переходные не забивает. ДНИЩЕ!!! В прошлом году начали выигрывать только после того, как Власов уехал из сборной. Выкинь его из команды, Шляпников!!! Полно отличных центровых...
19:05