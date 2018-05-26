Россия в трех сетах проиграла Польше во втором матче Лиги наций

Мужская сборная России проиграла Польше во втором матче группового турнира Лиги наций - 0:3. Накануне россияне также в трех сетах переиграли Канаду. 27 мая им предстоит встреча с Кореей.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Польша - РОССИЯ - 3:0 (25:15, 25:23, 25:23)