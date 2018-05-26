19:01 | Волейбол — Лига наций / Мужчины

Россия в трех сетах проиграла Польше во втором матче Лиги наций

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Мужская сборная России проиграла Польше во втором матче группового турнира Лиги наций - 0:3. Накануне россияне также в трех сетах переиграли Канаду. 27 мая им предстоит встреча с Кореей.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Польша - РОССИЯ - 3:0 (25:15, 25:23, 25:23)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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barbos-68

Поляки вообще никакущие!-- наши играли впятером,от Клюки больше вреда,чем пользы,со связующим уровня первенства района,с пустым Власовым,нулёвыми доигровщиками и то за две партии могли зацепиться.

19:52

загадочный лысый ассятин

Вооооооооооооттттт.............. Теперь результат соответствует уровню. А то обыграли, мля, канаду!!!! В хоккей бы так играли. А в ""летящем мяче"" СВОЙ статус кажут --- в первой десятке, после основных мировых грандов!!

19:33

fanat2017

Команда чмошников,совсем не хотели играть пи...ы!!!

19:16

sergey.v1968

Не только Власов, но и клюка-рука-крюка... Печальная пародия на сборную. распиаренный коббзарь, даже опой пытающийся найти переростка, который вот тут был на месте - первый парень. короче, смотреть это убожество - "удовольствие не для слабонервных".

19:16

nailsh78

5 потерь подач своих подряд в концовке 3 сета. Это не пушечный риск , а потеря говно-подач.

19:09

duha1_1_1

Власов-это дно, это днище российского волейбола, это ноль, это минус. Ни принять, ни подать, ни добить- он ничего не умеет. Простейшие переходные не забивает. ДНИЩЕ!!! В прошлом году начали выигрывать только после того, как Власов уехал из сборной. Выкинь его из команды, Шляпников!!! Полно отличных центровых...

19:05

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