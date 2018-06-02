Россия проиграла Сербии в Лиге наций

Мужская сборная России уступила Сербии в матче группового турнира Лиги наций. Во вчерашнем матче группы 5 россияне одолели Австралию (3:1), завтра они встретятся с Болгарией.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

РОССИЯ - Сербия - 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 25:22, 12:15)

Канада - Италия - 3:1 (22:25, 27:25, 25:23, 25:16)

Аргентина - Иран - 2:3 (25:21, 22:25, 22:25, 26:24, 9:15)

Бразилия - Япония - 3:0 (26:24, 25:19, 25:20)

Польша - Китай - 3:0 (25:19, 25:18, 25:21)

Корея - США - 0:3 (23:25, 21:25, 11:25)