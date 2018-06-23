Россия победила США и возглавила таблицу Лиги наций

Сборная России обыграла США в матче заключительного тура группового турнира Лиги наций. Благодаря победе россияне возглавили турнирную таблицу, впрочем, Франция свой матч сегодня еще не играла. Накануне сборная России победила Италию и обеспечила себе место в финальном раунде. 24 июня россияне проведут последний матч предварительного раунда - против Франции.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

США - РОССИЯ - 0:3 (23:25, 15:25, 23:25)

Австралия - Аргентина - 1:3 (20:25, 19:25, 25:20, 21:25)

Япония - Сербия - 1:3 (28:26, 33:35, 21:25, 18:25)

Бразилия - Польша - 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:23)

Китай - Канада - 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)

Германия - Корея - 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)

Иран - Болгария - 3:1 (25:22, 25:15, 23:25, 25:14)