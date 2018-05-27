21:35 | Волейбол — Лига наций / Мужчины

Россия победила Корею в Лиге наций

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Мужская сборная России в матче предварительного раунда Лиги наций в трех сетах обыграла Корею – 28:26, 25:21, 25:15.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Корея – РОССИЯ – 0:3 (26:28, 21:25, 15:25)​

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КОММЕНТАРИИ (1)
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загадочный лысый ассятин

По хоккею с шайбой или мячом????? Другие варианты---маловероятны, даже биатлонные....

21:58

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