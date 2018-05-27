Россия победила Корею в Лиге наций

Мужская сборная России в матче предварительного раунда Лиги наций в трех сетах обыграла Корею – 28:26, 25:21, 25:15.
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Корея – РОССИЯ – 0:3 (26:28, 21:25, 15:25)
Мужская сборная России в матче предварительного раунда Лиги наций в трех сетах обыграла Корею – 28:26, 25:21, 25:15.
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Корея – РОССИЯ – 0:3 (26:28, 21:25, 15:25)
загадочный лысый ассятин
По хоккею с шайбой или мячом????? Другие варианты---маловероятны, даже биатлонные....
21:58