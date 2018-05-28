Мужская сборная России - шестая после трех матчей Лиги Наций

Мужская сборная России по итогам трех матчей занимает шестое место в турнирной таблице предварительного раунда Лиги Наций, одержав две победы и потерпев одно поражение. Лидер – команда из Польши (9 очков).
Турнирная таблица на 28 мая:
1. Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков).
2. Франция – 3-0 (9).
3. Италия – 3-0 (8).
4. США – 3-0 (8).
5. Бразилия – 2-1 (7).
6. РОССИЯ – 2-1 (6).
7. Япония – 2-1 (6).
8. Болгария – 2-1 (5).
9. Китай – 1-2 (4).
10. Иран – 1-2 (3).
11. Канада – 1-2 (3).
12. Сербия – 1-2 (3).
13. Аргентина – 0-3 (1).
14. Германия – 0-3 (0).
15. Австралия – 0-3 (0).
16. Южная Корея – 0-3 (0).