Мужская сборная России - шестая после трех матчей Лиги Наций

Мужская сборная России по итогам трех матчей занимает шестое место в турнирной таблице предварительного раунда Лиги Наций, одержав две победы и потерпев одно поражение. Лидер – команда из Польши​ (9 очков).

Турнирная таблица на 28 мая:

1. Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков).

2. Франция – 3-0 (9).

3. Италия – 3-0 (8).

4. США – 3-0 (8).

5. Бразилия – 2-1 (7).

6. РОССИЯ – 2-1 (6).

7. Япония – 2-1 (6).

8. Болгария – 2-1 (5).

9. Китай – 1-2 (4).

10. Иран – 1-2 (3).

11. Канада – 1-2 (3).

12. Сербия – 1-2 (3).

13. Аргентина – 0-3 (1).

14. Германия – 0-3 (0).

15. Австралия – 0-3 (0).

16. Южная Корея – 0-3 (0).