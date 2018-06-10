Ковалев назвал главную проблему сборной России

Игрок сборной России Дмитрий Ковалев сказал, что главным итогом домашнего этапа Лиги наций являются победы над Китаем и Ираном и подчеркнул, что не форсирует возвращение в строй после травмы.

- Все видели, что команде очень тяжело, замен почти нет, - напомнил Ковалев. - Куча травмированных. Короткая скамейка - наша главная проблема на данный момент. Выиграли, и очень хорошо - надо ехать скорее восстанавливаться. Свое возвращение я не форсирую, потихоньку вкатываюсь. Только в прошлый понедельник получил разрешение бегать и прыгать, понемногу набираю форму.

- Главный тренер Сергей Шляпников и накануне, и в этом матче предъявлял вам претензии.

- Ну он же главный тренер. Значит, всегда прав.

- Главный для вас итог домашнего этапа?

- Две победы мы одержали. Если дальше будем идти по такому плану, то скорее всего, задача попадания в "Финал шести" будет решена. (Антон БАБОШИН)