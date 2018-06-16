Италия обыграла Китай, Болгария уступила Франции

Сборная Болгарии проиграла Франции в матче предварительного раунда Лиги наций (0:3). В других встречах Италия обыграла Китай (3:1), Канада одолела Бразилию (3:0), а Япония выиграла у Германии (3:2).

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Китай - Италия - 1:3 (23:25, 21:25, 25:19, 17:25)

Корея - Австралия - 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 21:25)

Канада - Бразилия - 3:0 (25:22, 34:32, 25:23)

Болгария - Франция - 0:3 (21:25, 20:25, 23:25)

Германия - Япония - 2:3 (22:25, 25:21, 15:25, 25:20, 12:15)