Италия обыграла Китай, Болгария уступила Франции

Сборная Болгарии проиграла Франции в матче предварительного раунда Лиги наций (0:3). В других встречах Италия обыграла Китай (3:1), Канада одолела Бразилию (3:0), а Япония выиграла у Германии (3:2).
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Китай - Италия - 1:3 (23:25, 21:25, 25:19, 17:25)
Корея - Австралия - 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 21:25)
Канада - Бразилия - 3:0 (25:22, 34:32, 25:23)
Болгария - Франция - 0:3 (21:25, 20:25, 23:25)
Германия - Япония - 2:3 (22:25, 25:21, 15:25, 25:20, 12:15)
- Сборная Японии (Волейбол)
- Сборная Германии (Волейбол)
- Сборная Италии (Волейбол)
- сборная Китая (Волейбол)
- сборная Бразилии (Волейбол)
- Сборная Болгарии (Волейбол)