Игорь Кобзарь: "Сами позволили китайцам играть с нами на равных"

Капитан сборной России Игорь Кобзарь после победы над Китаем в Лиге наций (3:0) сказал, что он и его партнеры сыграли недостаточно уверенно, из-за чего дали сопернику навязать борьбу.

– Главная задача была победить, – сказал Кобзарь. – Мы ее решили, движемся дальше. Та задача, которая сидит у нас в голове – что необходимо победить, дает о себе знать скованностью в игре. Китай ничем не удивил, это не они сами играли с нами на равных, а мы позволили им так играть.

– В первом сете было всего три передачи в диагональ. Стремились постепенно вводить в игру Романаса Шкулявичуса?

– Да, он долго не играл. Плюс ситуация была нервная, шли очко в очко. Поэтому старались найти для него комфортную ситуацию. Но это не задание тренера – я так вел игру.

– Сегодня у команды заработал пайп. Что изменилось по сравнению со вчерашним матчем?

– Вышел Игорь Филиппов, из-под него удобно играть пайп. А с Ильей Власовым и Дмитрием Мусэрским с их высотой съема это не так комфортно.

– Как сыграл Карпухов на передней линии?

– Антон, по-моему, затяжную третью партию вытащил, все важные мячи забил. К нему вообще никаких вопросов.

– Не волновались, что придется играть четвертый сет?

– Я – нет. Это, наверное, на тренерском мостике больше волновались. (Антон БАБОШИН)