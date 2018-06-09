Германия переиграла США, Италия уступила Польше

Сборная Италии проиграла Польше в предварительном раунде Лиги наций (2:3). В других встречах Болгария выиграла у Японии (3:0), Иран одолел Китай (3:0), Сербия взяла верх над Аргентиной (3:1), Франция оказалсь сильнее Кореи (3:0), а Германия переиграла США (3:0).

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Италия – Польша – 2:3 (17:25, 25:21, 17:25, 31:29, 10:15)

Япония – Болгария – 0:3 (14:25, 21:25, 27:29)

Китай – Иран – 0:3 (19:25, 20:25, 15:25)

Аргентина – Сербия – 1:3 (25:20, 23:25, 15:25, 22:25)

Франция – Корея – 3:0 (25:21, 25:18, 25:22)

Германия – США - 3:0 (25:19, 25:22, 25:13)