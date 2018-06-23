Франция проиграла Италии, Россия - лидер Лиги наций перед последним матчем

Сборная Франции уступила в трех сетах Италии в матче предварительного раунда Лиги наций. Французы упустили лидерство в турнирной таблице, которое занимали на протяжении большей части турнира. На первое место вышла сборная России. В заключительном матче, который состоится завтра, россияне и французы встретятся друг с другом. Россияне могут завершить предварительный раунд на первом месте, если выиграют хотя бы два сета.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Италия - Франция - 3:0 (25:21, 25:22, 27:25)