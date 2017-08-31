Екатерина Гамова: "Некоторые из юниорской сборной могли бы заиграть в Суперлиге уже сейчас"

Прославленная волейболистка, куратор женских юниорских сборных России Екатерина Гамова считает, что молодым игрокам необходимо справляться со страхами, выходя на площадку на взрослом уровне. По ее мнению, для победы на чемпионате мира 2019 года юниоркам нужно еще много работы.

– Сложно сказать наверняка, как сделать так, чтобы из этой команды высот добилось больше спортсменок. Молодых и перспективных у нас зачастую бывает достаточно много, но пробиться на самый верх и стать игроками сборной действительно удается далеко не всем. Мы часто говорили девчонкам об этом и повторяли, насколько важно много и упорно работать прямо сейчас. Молодым игрокам нужно учиться бороться со своими страхами при выходе на площадку со взрослыми. Очень надеюсь, что до девушек дойдет эта информация, и через несколько лет в их лице будет существенная подпитка основной команде.

– К кому из нынешнего юниорского состава советуете присмотреться?

– Не хотела бы называть фамилии, поскольку это может сослужить девочкам не самую хорошую службу. Могу похвалить всю команду и сказать, что турнир мы прошли очень непростой. Проблем было много, но мы справились. Понятно, что есть к чему стремиться и куда расти. Чтобы выиграть золото на чемпионате мира, который пройдет через два года, нужно проделать огромнейший пласт работы.

– Есть ли в этой сборной те, кто смог бы играть уже в предстоящем розыгрыше Суперлиги?

– Это точно не будут топ-команды, которые борются за медали. Но некоторые девочки – далеко не все – вполне возможно, смогли бы заиграть уже сейчас. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью с Екатериной Гамовой