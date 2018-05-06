ВФВ огласила заявку сборной России на Лигу Наций

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) огласила окончательную заявку женской сборной России для выступления в Лиге Наций. В списке – 21 фамилия. Напомним, что в этот сезон сборная вступила с новым главным тренером Вадимом Панковым.

Лига наций – новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому "Гран-при". В турнире, который пройдет с 15 по 17 мая в Екатеринбурге, примут участие сборные России, Аргентины, Таиланда и Голландии.

Заявка сборной России:

связующие – Елена Новик ("Сахалин"), Татьяна Романова ("Уралочка"), Дарья Рысева ("Заречье-Одинцово");

диагональные – Малыгина, Анна Котикова (обе – "Динамо", Казань), Наталья Малых ("Енисей");

центральные блокирующие – Юлия Бровкина, Екатерина Любушкина, Ирина Фетисова (все – "Динамо", Москва), Анастасия Самойленко ("Динамо", Казань), Екатерина Ефимова ("Енисей"), Ангелина Лазаренко ("Волеро", Швейцария);

доигровщицы – Бирюкова ("Бешикташ", Турция), Ирина Воронкова ("Динамо", Казань), Юлия Кутюкова ("Ленинградка"), Ксения Парубец ("Уралочка-НТМК"), Татьяна Юринская ("Заречье-Одинцово");

либеро – Алла Галкина ("Протон"), Виктория Горбачева ("Ленинградка"), Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово"), Дарья Талышева ("Динамо", Москва).