Китай уступил Сербии в матче за третье место "Гран-при"

Сборная Сербии в матче за третье место по итогам "Финала шести" "Гран-при", который проходит в Нанкине, одержали победу над Китаем - 3:1. Самым результативным игроком встречи стала диагональная Тияна Бошкович. Он набрала 31 очко.
В финале турнира встретятся сборные Бразилии и Италии. Напомним, что национальная команда России не смогла выйти в "Финал шести".
Волейбол
"Гран-при"
Женщины
Матч за 3-е место
Китай - Сербия - 1:3 (22:25, 25:20, 23:25, 21:25)
Григорич
Сербия в несколько раз меньше России, а в волейбол играем хуже!
01:12