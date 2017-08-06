Китай уступил Сербии в матче за третье место "Гран-при"

Сборная Сербии в матче за третье место по итогам "Финала шести" "Гран-при", который проходит в Нанкине, одержали победу над Китаем - 3:1. Самым результативным игроком встречи стала диагональная Тияна Бошкович. Он набрала 31 очко.

В финале турнира встретятся сборные Бразилии и Италии. Напомним, что национальная команда России не смогла выйти в "Финал шести".

Волейбол

"Гран-при"

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Матч за 3-е место

Китай - Сербия - 1:3 (22:25, 25:20, 23:25, 21:25)