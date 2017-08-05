Бразилия победила Сербию в полуфинале "Гран-при"

Женская сборная Бразилии победила команду Сербии в полуфинале "Гран-при" со счетом 3:1.
Напомним, что в другом полуфинале встретятся Китай и Италия.
"Гран-при"
Женщины
Полуфинал
Сербия – Бразилия – 1:3 (25:20, 23:25, 14:25, 23:25)
Женская сборная Бразилии победила команду Сербии в полуфинале "Гран-при" со счетом 3:1.
Напомним, что в другом полуфинале встретятся Китай и Италия.
"Гран-при"
Женщины
Полуфинал
Сербия – Бразилия – 1:3 (25:20, 23:25, 14:25, 23:25)
leitnant
даже вид спорта не напечатан. как догадаться, что это был волейбол??
12:33 5 августа