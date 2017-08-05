Бразилия победила Сербию в полуфинале "Гран-при"

Женская сборная Бразилии победила команду Сербии в полуфинале "Гран-при" со счетом 3:1.

Напомним, что в другом полуфинале встретятся Китай и Италия.

"Гран-при"

Женщины

Полуфинал

Сербия – Бразилия – 1:3 (25:20, 23:25, 14:25, 23:25)