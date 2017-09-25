Женская сборная России победила Болгарию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы

Российские волейболистки обыграли команду Болгарии со счетом 3-2 в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы.
В первой встрече турнира россиянки победили Украину (3-2), а во второй – Турцию (3-1). Отметим, что Россия уже после второй игры обеспечила себе место в плей-офф турнира. Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся позднее.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой турнир
Группа C
РОССИЯ – Болгария – 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21,15:13)
faizrah
Но повторюсь, даже если девчонки одержат победу, а она возможна только при том уровне игры Кошелевой, которую она показала в концовке четвёртой, нельзя будет сказать "мы строили, строили и наконец-то построили
17:37
faizrah
Ошибок много, концентрация слабая, готовность удручает, но потенциал огромен. Продолжаем смотреть, болеть, переживать.
17:33
diskmen
spyhanter cпасибо за инфу . Посмотрю за ними.
17:23
bezik
spyhanter, Воронкова подает на уровне Эгону и Михайлович. Я матчи Казани смотрел. бошкович выделяется, еще бразильянка есть с мощной
17:14
nio16
Собаки лают сборная России по волейболу выигрывает
17:11
spyhanter
diskmen, у Воронковой усиленная подача. А силовую надо смотреть у Сербии( Бошкович, Михайлович) или у Италии , там Эгону-пушка.
17:11
bezik
spyhanter, да объективно все лучшие. Вопросы лишь со связкой. Тут скорее вопросы к среднему уровню ЧР - он довольно невысок. 4, максимум, 5 команд приличного уровня, а хороший бюджет лишь у 2.
17:10
spyhanter
Причём здесь Ушаков. Эту команду собирал Кузюткин, который не дал ей, этой команде, ума на гран-при, на кубке чемпионов.А Ушаков лишь заложник,на него планово сбросили всю ответственность и Кузюткин и чиновники от спорта, типа фадеева и прочих.
17:07
bezik
Да задолбали. Выиграли 3 матча - все плохо. Мужики вообще Евро судя по комментам случайно или нахаляву выиграли. Поражение в этом матче было бы выгоднее с точки зрения сетки, сугубо на мой взгляд. Ну и Ильченко в приеме - совсем ахово. Надеюсь, 1/4 будем играть с украинками.
17:05
diskmen
Победили на валедоле.Приём просто ужас.Зато увидил силовую от Воронковой,при чём не раз.Думал в Европе их не падают.Ладно с грехом пополам всё таки перетянули удачу на свою сторону.РОССИЯ ты всегда с нами.
17:03
Пятачок
Отвратительная игра нашей команды: ни выучки, ни желания. Новый тренер, видимо, окончательно запудрил мозги нашим девочкам. Они и так не блещут интеллектом, а тут совсем разъехались. Не смогли поднять почти ни одной скидки. В атаке лупили что есть силы в блок или мимо площадки. Защиты никакой. В конце игры болгарки просто подсели физически. С такой игрой надеяться на какие-то серьезные успехи нечего.
17:00
fireman32
Да-а...команда Ушакова,это нечто)
16:57