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16:53 | Волейбол — Чемпионат Европы

Женская сборная России победила Болгарию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы

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Российские волейболистки обыграли команду Болгарии со счетом 3-2 в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы.

В первой встрече турнира россиянки победили Украину (3-2), а во второй – Турцию (3-1). Отметим, что Россия уже после второй игры обеспечила себе место в плей-офф турнира. Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся позднее.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой турнир

Группа C

РОССИЯ – Болгария – 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21,15:13)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/euro/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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faizrah

Но повторюсь, даже если девчонки одержат победу, а она возможна только при том уровне игры Кошелевой, которую она показала в концовке четвёртой, нельзя будет сказать "мы строили, строили и наконец-то построили

17:37

faizrah

Ошибок много, концентрация слабая, готовность удручает, но потенциал огромен. Продолжаем смотреть, болеть, переживать.

17:33

diskmen

spyhanter cпасибо за инфу . Посмотрю за ними.

17:23

bezik

spyhanter, Воронкова подает на уровне Эгону и Михайлович. Я матчи Казани смотрел. бошкович выделяется, еще бразильянка есть с мощной

17:14

nio16

Собаки лают сборная России по волейболу выигрывает

17:11

spyhanter

diskmen, у Воронковой усиленная подача. А силовую надо смотреть у Сербии( Бошкович, Михайлович) или у Италии , там Эгону-пушка.

17:11

bezik

spyhanter, да объективно все лучшие. Вопросы лишь со связкой. Тут скорее вопросы к среднему уровню ЧР - он довольно невысок. 4, максимум, 5 команд приличного уровня, а хороший бюджет лишь у 2.

17:10

spyhanter

Причём здесь Ушаков. Эту команду собирал Кузюткин, который не дал ей, этой команде, ума на гран-при, на кубке чемпионов.А Ушаков лишь заложник,на него планово сбросили всю ответственность и Кузюткин и чиновники от спорта, типа фадеева и прочих.

17:07

bezik

Да задолбали. Выиграли 3 матча - все плохо. Мужики вообще Евро судя по комментам случайно или нахаляву выиграли. Поражение в этом матче было бы выгоднее с точки зрения сетки, сугубо на мой взгляд. Ну и Ильченко в приеме - совсем ахово. Надеюсь, 1/4 будем играть с украинками.

17:05

diskmen

Победили на валедоле.Приём просто ужас.Зато увидил силовую от Воронковой,при чём не раз.Думал в Европе их не падают.Ладно с грехом пополам всё таки перетянули удачу на свою сторону.РОССИЯ ты всегда с нами.

17:03

Пятачок

Отвратительная игра нашей команды: ни выучки, ни желания. Новый тренер, видимо, окончательно запудрил мозги нашим девочкам. Они и так не блещут интеллектом, а тут совсем разъехались. Не смогли поднять почти ни одной скидки. В атаке лупили что есть силы в блок или мимо площадки. Защиты никакой. В конце игры болгарки просто подсели физически. С такой игрой надеяться на какие-то серьезные успехи нечего.

17:00

fireman32

Да-а...команда Ушакова,это нечто)

16:57