Женская сборная России победила Болгарию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы

Российские волейболистки обыграли команду Болгарии со счетом 3-2 в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы.

В первой встрече турнира россиянки победили Украину (3-2), а во второй – Турцию (3-1). Отметим, что Россия уже после второй игры обеспечила себе место в плей-офф турнира. Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся позднее.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой турнир

Группа C

РОССИЯ – Болгария – 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21,15:13)