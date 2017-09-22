Женская сборная Польши победила Германию на чемпионате Европы, Италия - Грузию

Волейболистки сборной Польши в пяти сетах одержали победу над командой Германии в первом матче чемпионата Европы в группе А. В группе В итальянки обыграли Грузию (3-0), а команда Белоруссии победила Хорватию (3-2)

В группе D Сербия оказалась сильнее Чехии (3-0), а Голландия – Бельгии (3-1).

Чемпионат Европы

Женщины

Группа A

Польша – Германия – 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:23, 15:5)

Группа B

Италия – Грузия – 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)

Белоруссия – Хорватия – 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9)

Группа D

Сербия – Чехия – 3:0 (25:22, 25:16, 25:23)

Голландия – Бельгия – 3:1 (23:25, 25:12, 25:21, 25:14)