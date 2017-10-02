Юрий Панченко: "Сборную России лихорадило с самого начала чемпионата Европы"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко считает, что тренерскому штабу не удалось наиграть состав сборной России на чемпионат Европы. Национальная команда вышла в четвертьфинал, где уступила турчанкам со счетом 0-3.

- Критиковать всегда легко. Но, конечно, 0-3 в игре с турчанками - это печальный результат, - цитирует "Р-Спорт" Панченко. - Никто не хотел такого, и, к сожалению, так сложилось. Выводы будут сделаны. Было назначение этого тренера, он выбирал команду. И то, что команду лихорадило, было видно еще по первым матчам турнира. Мы никак не могли наиграть состав, который должен был решать определенные задачи.

Но еще раз скажу, что самое простое - это обсуждать проблемы, когда все уже свершилось. Я не знаю, может, были какие-то проблемы внутри команды. Я не был там, сложно судить. Но результат известен - 0-3 в четвертьфинале. Турчанки нас разобрали очень четко, они рисковали на подаче, поэтому счет все показал. Два человека против организованного блока не могут все время нападать эффективно и забивать постоянно. Это закон, который должны все уже знать.