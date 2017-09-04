Год назад нынешний тренер "Халла" Леонид Слуцкий назвал Россию "нефутбольной страной". Слова широко разлетелись и превратились в мем. Правда, так и осталось загадкой, что именно имел в виду Леонид Викторович – атмосферу и антураж, спортивные результаты или совокупность всех факторов? Но дискуссия развернулась большая. А в центре нее возник вопрос – так какая же у нас страна?

Победа нашей волейбольной сборной на чемпионате Европы в Польше и предыдущие успехи в этом виде спорта дают на него ответ: "Волейбольная!" Понятно, что сравнивать разные виды спорта сложно. Но если посмотреть исключительно на трофеи, можно сказать, что футболистам есть на кого равняться.

Золото, которого Россия чуть не испугалась //

Волков и другие герои золотой сборной России //

Максим Михайлов: "Иллюзий строить не надо – это всего лишь чемпионат Европы" //

Геннадий Шипулин: "Россия - волейбольная страна. Удивляют те, кто считает иначе!"