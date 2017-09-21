Владислав Фадеев: "Женская сборная России полна решимости отстоять титул чемпионок Европы"

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев отметил, что волейболистки сборной России полны решимости отстоять титул чемпионок Европы. Чемпионат Европы среди женских сборных стартует в Азербайджане и Грузии 22 сентября.

– На сегодняшний день команда готова. Всемирный кубок чемпионов можно рассматривать как серьезный экзамен перед самым ответственным соревнованием этого сезона – чемпионатом Европы, – цитирует "Р-Спорт" Фадеева. – Девочки полны решимости отстоять свой титул, и они будут стремиться к этому. У команды действительно огромное желание, это чувствуется.

Цель на чемпионате Европы у нас – защитить титул и создать новую команду с прицелом на будущее. Понятно, что придут еще какие-то новые игроки. Основная цель у этой сборной – Олимпиада 2020 года, мы в стадии создания новой команды. И первый экзамен для нее – как раз чемпионат Европы.

Конкуренция на этом чемпионате Европы будет запредельная. У нас в группе очень хорошие команды Турции, Болгарии. Также очень сильны сборные Италии, Сербии, Нидерландов. Любая команда на чемпионате Европы может преподнести сюрприз. Не исключаю, что команда Азербайджана будет очень неплохо выглядеть здесь. Будем драться, просто так нам никто ничего не отдаст.