Владислав Фадеев: "В Игре с Турцией определяющим станет характер"

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев отметил, что волейболисткам сборной России необходимо проявить характер в четвертьфинальном матче чемпионата Европы в Баку против команды Турции. По его словам, в этой встрече важную роль будет играть психологическая устойчивость.

- Надеюсь на характер наших девочек, на их мастерство, волю к победе, чтобы в этом матче с Турцией было все так, как мы хотим, - цитирует "Р-Спорт" Фадеева. - В этой встрече определяющим станет характер игроков, их психологическая устойчивость. Волей судьбы нам часто приходится играть с Турцией и в основном в четвертьфиналах. Команда очень тяжелая, мастеровитая. Несмотря на то что мы победили их в группе, предстоит психологически очень сложная игра навылет.

Первая игра с Турцией тоже складывалась непросто, хотя у нас были и хорошие отрезки в игре. Надеюсь на то, что девочки выстоят в этой трудной борьбе и победят. Когда сборная Турции выдерживает прием, у них очень хороший розыгрыш мяча, хорошо защищаются. Единственное - они допускают много ошибок на этом турнире, что на них не похоже. Но на одну игру может собраться любой соперник и выдать феноменальный матч, как это сделала команда Германии в игре против болгарок.