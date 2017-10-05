Владимир Зиничев: "У меня большие претензии к Фадееву"

Генеральный директор московского "Динамо" Владимир Зиничев раскритиковал генерального менеджера женской сборной России Владислава Фадеева. Национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы, проиграв в 1/4 финала Турции (0:3).

- Я критиковал назначение Владимира Кузюткина на пост главного тренера еще зимой, - сказал Зиничев. - Итог мы видим, но я не торжествую, а сильно грущу. Очень жаль, что все так закончилось. Но проигрывает, как известно, не тот, кто упал, а тот, кто не сумел подняться. И за битого двух небитых дают. Девушки очень старались и вопросов к ним нет.

А вот менеджерам сборной стоит задуматься. Спорные решения, принимаемые за неделю до главных стартов, вызывают большие вопросы. Нужно сначала думать! Я могу назвать фамилию человека, к которому у меня есть конкретные претензии - это господин Фадеев. Его решения - это либо непрофессионализм, либо вредительство. Но сейчас на 1937 год, так что речь, думаю, идет о непрофессионализме. (Владимир ИВАНОВ)