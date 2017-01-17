ВФВ рассматривает возможность проведения мужского чемпионата Европы-2019 в России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Сергей Яременко сообщил, что организация рассматривает возможность проведения чемпионата Европы среди мужчин в 2019 году. По его словам, заявка может быть подана после чемпионата Европы-2017, который состоится с 24 августа по 3 сентября в Польше.

- Ближайший турнир, на проведение которого мы теоретически могли бы претендовать, это мужской чемпионат Европы-2019, - приводит "Р-Спорт" слова Яременко. - Мы рассматриваем такую возможность. Заявка пока не подана, так как еще рано. Ее нужно будет согласовать после чемпионата Европы-2017.