18:32 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

ВФВ рассматривает возможность проведения мужского чемпионата Европы-2019 в России

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Сергей Яременко сообщил, что организация рассматривает возможность проведения чемпионата Европы среди мужчин в 2019 году. По его словам, заявка может быть подана после чемпионата Европы-2017, который состоится с 24 августа по 3 сентября в Польше.

- Ближайший турнир, на проведение которого мы теоретически могли бы претендовать, это мужской чемпионат Европы-2019, - приводит "Р-Спорт" слова Яременко. - Мы рассматриваем такую возможность. Заявка пока не подана, так как еще рано. Ее нужно будет согласовать после чемпионата Европы-2017.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170117/1115049578.html

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