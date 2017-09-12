ВФВ оценит работу тренерского штаба женской сборной России после чемпионата Европы

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил о том, что оценка тренерскому штабу женской сборной России во главе с Владимиром Кузюткиным будет дана только после чемпионата Европы. По словам главы организации, Всемирный кубок чемпионов был второстепенным турниром для национальной команды.

Россиянки заняли четвертое место на Всемирном кубке чемпионов. Первенство Европы пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии

– На Всемирном кубке чемпионов мы обязаны были быть в тройке. Мы были очень близки к этому, матчи с Бразилией и США могли завершиться в нашу пользу, – приводит "Р-Спорт" слова Шевченко. – Обидно, конечно, но для нас основное соревнование – это чемпионат Европы. Всемирный кубок чемпионов рассматривался лишь как подготовительный этап. Оценка выступлению сборной, тренерскому штабу будет дана только после чемпионата Европы.

В этом сезоне у нас только четыре официальных турнира – отбор на чемпионат мира 2018 года у мужчин и женщин и чемпионат Европы у мужчин и женщин. Пока у нас стопроцентный результат, ждем выступления женской сборной. Все остальные турниры в сезоне – коммерческие, выставочные – второстепенны для нас.