Валентин Голубев: "Со Словенией было сложнее всего"

Либеро сборной России Валентин Голубев в интервью "Известиям" отметил, что команда подойдет к четвертьфиналу чемпионата Европы в оптимальных кондициях. Россияне сегодня сыграют со Словенией, которую в группе обыграли со счетом 3:0.

— Если Испания стала самым простым соперником в группе, то кто самым сложным — Словения или Болгария?

— Словенцы сыграли с нами намного чище болгар, ошибок с их стороны было очень мало, в результате чего нам приходилось зарабатывать очки самим. К тому же в двух партиях мы находились в роли догоняющих, что вносило определенную нервозность. Но все-таки у нас получилось решить концовку в свою пользу.

— Наша сборная заняла первое место в группе и напрямую пробилась в четвертьфинал, что дало ей двухдневную паузу. Это не выбьет команду из игрового ритма?

– Надеюсь, что нет. Позади у нас три игры за пять дней, и тренировки были между матчами. Так что один день отдыха не повредил — нужно было немного перевести дух. Ну а во второй день мы хорошо поработали на тренировке, и, думаю, к четвертьфиналу с игровыми кондициями все у нас будет в порядке.