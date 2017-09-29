Тренерский совет разберет выступление сборной России на Евро

Тренерский совет разберет выступление женской сборной России на чемпионате Европы в конце октября - начале ноября, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главу ВФВ Станислава Шевченко. Россиянки заняли первое место в группе, а в четвертьфинале уступили Турции (0:3).

- У нас будет тренерский совет, президиум, будем разбирать произошедшее. Тренерский совет – конец октября – начало ноября. Всем понятно, что мы были чемпионками Европы. Всегда неприятно так заканчивать турнир. Будем делать выводы и двигаться дальше, - сказал Шевченко.