Татьяна Кошелева: "Прошу "знающих" волейбол экспертов быть тактичными"

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева после поражения в четвертьфинале чемпионата Европы от национальной команды Турции (0:3) отметила, что россиянок обыграли по всем фронтам. По мнению волейболистки, сборная переживает непростой период.

- Всегда непросто давать комментарии после поражений, особенно когда команду обыгрывают по всем фронтам, - приводит "Р-Спорт" слова Кошелевой. - По сути, мы повторили 2011 год - такая же игра и такое же поражение. Сборная переживает непростой период: смена состава команды, смена главного тренера. Мы в этой ситуации проделали большую работу! И очень жаль, что сегодня она не принесла результатов.

От имени всех игроков сборной хочу попросить всех "знающих" волейбол экспертов быть тактичными и ответственными в своих высказываниях.