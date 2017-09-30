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00:55 | Волейбол — Чемпионат Европы

Татьяна Кошелева: "Прошу "знающих" волейбол экспертов быть тактичными"

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Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева после поражения в четвертьфинале чемпионата Европы от национальной команды Турции (0:3) отметила, что россиянок обыграли по всем фронтам. По мнению волейболистки, сборная переживает непростой период.

- Всегда непросто давать комментарии после поражений, особенно когда команду обыгрывают по всем фронтам, - приводит "Р-Спорт" слова Кошелевой. - По сути, мы повторили 2011 год - такая же игра и такое же поражение. Сборная переживает непростой период: смена состава команды, смена главного тренера. Мы в этой ситуации проделали большую работу! И очень жаль, что сегодня она не принесла результатов.

От имени всех игроков сборной хочу попросить всех "знающих" волейбол экспертов быть тактичными и ответственными в своих высказываниях.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20170930/1126495370.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

Есть встречное предложение.... Всем "летающим мячисткам", думающим, что они могут играть за сборную, не позоря своей страны, вслед за Г.Т. и Т.Ш. тоже написать "...ПО собственному...." !!!!!!

01:21